«Укрзалізниця» планує запустити шість швидкісних потягів

«Укрзалізниця» розраховує запустити до Євро-2012 шість швидкісних потягів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів генеральний директор відомства Михайло КОСТЮК.

«Якщо працюватимемо ефективно і дійсно знайдемо ефективного партнера, то до Євро-2012 шість швидких поїздів по головних напрямах є можливість запустити. З 10 потягів (на які «Укрзалізниця» планує оголосити тендер – УНІАН) 6 реально запустити можна по графіку, який у нас сьогодні є… Але це в тому разі, якщо ми працюватимемо ефективно, так що ми запрошуємо бізнес», - сказав М.КОСТЮК.

За його прогнозами, чотири потяги, що залишилися, на той час не вдасться запустити в постійну експлуатацію, оскільки вони будуть або виготовлені перед самим початком програми Євро-2012, або перебуватимуть у процесі адаптації і сертифікації в Україні.

За словами гендиректора відомства, «Укрзалізниця» розраховує йти методом 5-річних інвестпрограм. «5-річна програма придбання, тому що термін виготовлення швидкісного потягу – 1,5 року. А для виготовлення потягу під систему безпеки України треба ще попрацювати до року над адаптацією, щоб потім провести у нас сертифікацію», - сказав він.

Нагадаємо, за словами М.КОСТЮКА, «Укрзалізницею» вже підготовлені тендерні пропозиції на придбання 10 одиниць рухомого складу для організації швидкісного руху, зокрема в рамках підготовки до Євро-2012.