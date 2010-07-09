Томенко пропонує ввести єдиний реєстр установ з відпочинку дітей

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО наголошує на необхідності запровадження в Україні єдиного реєстру установ з оздоровлення та відпочинку дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав на комітетських слуханнях з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, що проводили Комітети Верховної Ради України з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму; науки та освіти і охорони здоров’я.

Відкриваючи роботу комітетських слухань, М.ТОМЕНКО закликав присутніх обговорити та проаналізувати початок літнього сезону оздоровлення в Україні і повідомив, що у вересні у парламенті буде зведена та заслухана інформація за результатами проведення сезону оздоровлення дітей і молоді. Він закликав учасників слухань «не стільки критикувати, як зреагувати на поточні проблеми, які можна вирішити через законодавчі ініціативи».

Окреслюючи загальні проблеми порушеного питання, М.ТОМЕНКО відзначив, що головною проблемою повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей і молоді традиційно залишається якість оздоровлення, зокрема, якість харчування, умов проживання тощо. Водночас, М.ТОМЕНКО наголосив, що не варто недооцінювати зміст та культурні цінності, які виносить дитина зі свого відпочинку.

Коментуючи трагедію, що сталася на Азовському морі (загинуло шестеро дітей та вихователь), віце-спікер нагадав, що в Україні діє закон, яким забороняється вживання алкогольних напоїв у громадських місцях. Він повідомив, що у законі, серед іншого, прописано, що для заборони вживання алкоголю, в тому числі на пляжах, органу місцевого самоврядування достатньо організаційно забезпечити виконання цієї вимоги в своєму регіоні. «Щоб не слухати такі тривожні і трагічні новини, громадянам треба просто чітко дотримуватися закону, а владі на місцях контролювати і забезпечувати виконання законів», - зауважив він.

Окрім того, М.ТОМЕНКО звернув увагу на потребі вирішення проблеми єдиної державної системи оздоровлення, зазначивши, що в кожного міністерства і відомства свій погляд на цю справу. «Водночас, у цьому питанні необхідно визначити та дотримуватися єдиної державної політики», - сказав М.ТОМЕНКО.

Заступник голови ВР також наголосив на необхідності ведення в Україні єдиного реєстру всіх установ, які займаються оздоровленням, щоб відповідні державні органи мали змогу контролювати в якому стані дитячий оздоровчий заклад, які там умови проживання, харчування, що в ньому відбувається тощо. «Парламент неодноразово приймав рішення про заборону зміни спеціалізації, зокрема і оздоровчої, однак, ми й досі регулярно чуємо про такі випадки, оскільки державі важко контролювати громадські організації, які фактично вийшли зі сфери відповідальності і скорочують ці об’єкти», - повідомив він.

В ході комітетських слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді виступили голова Комітету ВР з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму Павло КОСТЕНКО, голова Комітету ВР з питань охорони здоров’я Тетяна БАХТЕЄВА, секретар Комітету ВР з питань науки та освіти Катерина САМОЙЛИК, міністр з питань сім’ї, молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН, міністр охорони здоров’я Зіновій МИТНИК, заступник міністра освіти та науки Євген СУЛІМА, а також народні депутати-члени відповідних комітетів, представники міністерств та інших органів виконавчої влади і громадських організацій.

Закриваючи комітетські слухання та підводячи підсумки їх роботи, заступник голови ВР запропонував усі пропозиції, які прозвучали від комітетів, підготувати та направити Кабінету міністрів для того, щоб «серйозно вплинути вже на перебіг кампанії оздоровлення дітей та молоді в бік покращання якості послуг та змісту відпочинку».