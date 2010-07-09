В Івано-Франківській області подешевшали капуста і яйця

В Івано-Франківській області в червні індекс споживчих цін склав 100%, з початку року – 103,1% (у 2009 р. – 100,9% і 107,0% відповідно).

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

Згідно з наданою інформацією, на споживчому ринку області в червні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої знизилися на 0,2%. Найбільше подешевшали капуста (на 41,4%) і яйця (на 19,7%). Тваринні жири, молоко, сир, масло, сметана, рис, свинина, кисломолочна продукція знизилися в ціні на 5,8–1,1%.

Водночас, на 36,2% подорожчала картопля, на 8,9% – морква і буряк, на 3,9% – морозиво, на 3,1% – фрукти. Крім того, на 1,6–0,6% зросли ціни на м`ясо птиці, мінеральну воду і безалкогольні напої, крупи гречану і манну, рослинне масло і хліб.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилися на 0,1%, в т.ч. зріджений газ подорожчав на 1,3%. Разом з тим, знизилася плата за проживання в гуртожитках (на 1,7%).

Предмети домашнього користування, побутова техніка подорожчали на 0,7% за рахунок підвищення цін на синтетичні миючі засоби і мило господарське (на 4%).

Підвищення цін на транспорт в цілому на 0,3% зумовлено, перш за все, зростанням (на 2,7%) вартості перевезень автодорожнім пасажирським транспортом. Водночас, подешевшало паливо і масла на 2,5%.

Крім того, на 0,3% зросли ціни на послуги відпочинку. У сфері зв`язку ціни знизилися на 0,1%.

За даними Державного комітету статистики, індекс інфляції споживчого ринку України в червні 2010 р. склав 99,6% (у червні 2009 р. – 101,1%). З початку року зростання споживчих цін склало 3,3% (у відповідному періоді минулого року – 8,6%).