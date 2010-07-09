У Чернівцях знову підтоплено Калинівський ринок

Через значний підйом води у річці Прут цієї ночі у Чернівцях підтоплено автодорогу від вул.Московської олімпіади до ринку «Дари Буковини», водою залило перший та восьмий торгові сектори міське комунальне підприємство «Калинівський ринок».

Як передає кореспондент УНІАН, на 6.00 ранку максимальний рівень води у Чернівцях в межах посту становив 647 см. У зв’язку з підтопленням призупинено роботу однієї з насосних станцій міста.

Всі міські служби працюють у посиленому режимі, тривають роботи з ліквідації наслідків злив, стабілізації зсувних процесів, ведеться постійне спостереження за ситуацією на зсувонебезпечних ділянках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької міськради, стався новий обвал ґрунту глибиною до 60 см на вул.Барбюса. З житлового будинку за цією адресою відселено мешканців, за будівлею ведеться спостереження. Для спостереження за поводженням конструкцій також встановлено репер на вул.Деснянській, 5, де активізувався ще один зсув.

Станом на 8 липня у Чернівцях залишаються підтопленими 72 присадибні ділянки, 60 підвалів та 36 криниць громадського користування

Як повідомляв УНІАН, під час злив 23-27 липня 2008 року в Західній Україні вийшла з берегів, зокрема, річка Прут у Чернівцях, на березі якої (на площі понад 30 гектарів) розташований один з найбільших в Україні базарів – „Калинівський ринок”. Внаслідок підвищення рівня води до 8 метрів у Пруті було повністю затоплено цей ринок, на якому працюють майже 20 тисяч підприємців.