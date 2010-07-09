"АероСвіт" і "Дніпроавіа" подвоїли кількість рейсів до Севастополя

Авіакомпанії "АероСвіт" і "Дніпроавіа" з 7 липня подвоїли кількість рейсів на лінії Київ-Севастополь.

Про це УНІАН повідомила прес-служба «АероСвіту».

Тепер польоти зі столиці України до севастопольського аеропорту "Бельбек" виконуватимуться двічі на день – вранці і ввечері.

Нагадаємо, перевізники розпочали спільно обслуговувати маршрут з 1 червня. Компанії також з 28 травня поточного року спільно експлуатують повітряну лінію Дніпропетровськ-Севастополь, а з 1 липня - відкрили щоденне повітряне сполучення між Севастополем і Москвою (аеропорт "Внуково").

Фактичним перевізником на усіх трьох напрямах є компанія "Дніпроавіа". Рейси виконуються літаками Embraer 145.

У цілому за літній період "АероСвіт" обслуговує більш як 70 регулярних міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних. Компанія також забезпечує доставку пасажирів у найбільші регіональні адміністративні центри України - Дніпропетровськ, Донецьк, Івано-Франківськ, Луганськ, Львів, Одесу, Севастополь, Сімферополь, Харків, Чернівці та Ужгород.