На Вінниччині вилучили 600 літрів неякісного молока

Працівники відділу ветеринарної міліції спільно з екіпажем ДАІ в Гайсинському районі Вінницької області зупинили автомобіль ВАЗ-21053, в причепі якого було 600 літрів неякісного, бактеріально забрудненого молока без відповідних документів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Вінницькій області.

В причепі зупиненого автомобіля знаходилось 14 бідонів заготовленого сирого молока.

Затриманий продукт був доставлений в Гайсинську міжрайонну державну лабораторію ветеринарної медицини для обстеження. Проведене дослідження виявило, що молоко на 20% складається з води, а його бактеріальна забрудненість перевищує усі допустимі норми.

Начальник ветеринарної міліції ГУМВД України у Вінницькій області Павло ДАРМОГРАЙ зазначив, що виявлена продукція не відповідає санітарним вимогам та є небезпечною для споживання.

У зв’язку із лабораторним висновком вилучений продукт не може бути використаний в харчових цілях, тому молоко відправили на корм для тварин.

У свою чергу, водій автомобіля, зазначив, що молоко збирав у людей в селах на замовлення одного з молокопереробних підприємств. Він притягнутий до адмінвідповідальності.