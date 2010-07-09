На Вінниччині вилучили 600 літрів неякісного молока
Бактеріально забрудненого
Працівники відділу ветеринарної міліції спільно з екіпажем ДАІ в Гайсинському районі Вінницької області зупинили автомобіль ВАЗ-21053, в причепі якого було 600 літрів неякісного, бактеріально забрудненого молока без відповідних документів.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Вінницькій області.
В причепі зупиненого автомобіля знаходилось 14 бідонів заготовленого сирого молока.
Затриманий продукт був доставлений в Гайсинську міжрайонну державну лабораторію ветеринарної медицини для обстеження. Проведене дослідження виявило, що молоко на 20% складається з води, а його бактеріальна забрудненість перевищує усі допустимі норми.
Начальник ветеринарної міліції ГУМВД України у Вінницькій області Павло ДАРМОГРАЙ зазначив, що виявлена продукція не відповідає санітарним вимогам та є небезпечною для споживання.
У зв’язку із лабораторним висновком вилучений продукт не може бути використаний в харчових цілях, тому молоко відправили на корм для тварин.
У свою чергу, водій автомобіля, зазначив, що молоко збирав у людей в селах на замовлення одного з молокопереробних підприємств. Він притягнутий до адмінвідповідальності.