Киянину потрібно 20 років, щоб зібрати гроші на квартиру
12:31, 09 липня 2010Права споживачів
0 0
Жителеві Берліна – 3 роки
Киянину потрібно складати гроші на квартиру 20 років. Такі результати дослідження міжнародного агентства нерухомості Gordon Rock. Підрахунки робили на підставі середнього річного доходу жителів і середньої вартості одного «квадрату» житла. А скільки потрібно жителям інших міст?
1. Жителеві Берліна (найменше) – 3 роки
2. Жителеві Нью-Йорка – 5,7 років
3. Жителеві Риги – 6,8 років
4. Жителеві Москви – 17 років
5. Жителеві Парижа – 19 років
6. Жителеві Риму – 20,9 років
7. Жителеві Сінгапуру (найбільше) – 36 років
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter