Киянину потрібно 20 років, щоб зібрати гроші на квартиру

Киянину потрібно складати гроші на квартиру 20 років. Такі результати дослідження міжнародного агентства нерухомості Gordon Rock. Підрахунки робили на підставі середнього річного доходу жителів і середньої вартості одного «квадрату» житла. А скільки потрібно жителям інших міст?

1. Жителеві Берліна (найменше) – 3 роки

2. Жителеві Нью-Йорка – 5,7 років

3. Жителеві Риги – 6,8 років

4. Жителеві Москви – 17 років

5. Жителеві Парижа – 19 років

6. Жителеві Риму – 20,9 років

7. Жителеві Сінгапуру (найбільше) – 36 років

“Газета по-київськи”