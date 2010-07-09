Тігіпко виступає за введення податку на «багатство»
12:39, 09 липня 2010Права споживачів
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Віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає за необхідне ввести в Україні податок на «багатство».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Верховній Раді під час Години запитань до уряду.
«Я вважаю, що потрібно було б внести в законодавство податок на багатство, і там вже потрібно було б врахувати оподаткування великих приміщень», - сказав він.
Разом із тим, за словами віце-прем’єр-міністра, це не означатиме, що від цього мають страждати 90% українських родин.
«А 10%, я переконаний, будуть мати гроші, аби заплатити за приміщення 600-1000 кв. м», - додав він.
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