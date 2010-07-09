На Полтавщині виявили порушення у 87% перевірених міні-цехів

Упродовж другого кварталу 2010 року фахівці відділу державного нагляду ДП «Полтавастандартметрологія» перевірили 50 суб’єктів господарювання Полтавщини щодо дотримання стандартів, норм і правил під час виробництва, зберігання та гуртової реалізації продукції. У 41 з них були виявлені порушення, які стосувалися, здебільшого, неналежного маркування, невідповідності нормативної документації (НД) та періодичності контролю готової продукції за показниками безпечності. Найбільше порушень було на міні-цехах: на 33 із 38 перевірених. Загалом протягом звітного періоду було перевірено продукцію на загальну суму 10 млн. 118 тис. грн., забраковано – на 77,5 тис. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Зокрема, на одному з малих підприємств Полтави партія заморожених пельменів «Російські» не відповідала вимогам НД за мікробіологічними показниками: виявлена завищена кількість МАФАМ, КУО.

Ще одне мале підприємство регіону реалізовувало продукцію (відерця, дитячі конструктори з поліпропілену для дітей віком від 4 років, набори кубиків), яка не пройшла обов’язкової сертифікації та не відповідала вимогам за маркуванням (на споживчій тарі не було інформації про найменування виробника або товарний знак, позначення НД, за яким виготовлено продукцію, штампу технічного контролю, дати виготовлення, попереджувальних надписів). Крім того, на підприємстві були відсутні висновки санітарно-епідеміологічної служби на продукцію, що перевірялася.

Реалізацію невідповідної продукції заборонено. В цілому протягом звітного періоду було видано 40 приписів про усунення порушень, 28 приписів про заборону реалізації всієї продукції та заборонено реалізацію 41 партії нестандартної продукції. До 34 підприємств застосовано штрафні санкції на загальну суму 38 тис. 219 грн., 16 осіб притягнено до адміністративної відповідальності.