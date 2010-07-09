ПЗЗ продовжила маршрут проходження поїзда Харків – Суми

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) продовжила маршрут проходження дизель-поїзда підвищеного комфорту №847/848 Харків-Пасажирський Суми – Харків-Пасажирський.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, з 6 липня пасажири з Харкова можуть без пересадки доїхати до станції Ворожба і назад за розкладом: №847 Харків-Пасажирський – Ворожба, час відправлення з Харкова – 10:22, прибуття на станцію Ворожба – 15:45; №848 Ворожба – Харків-Пасажирський – час відправлення із станції Ворожба – 16:15, прибуття на станцію Харків-Пасажирський – 21:30.

Нагадаємо, у зв`язку з електрифікацією в червні ділянки Південно-Західної залізниці Конотоп – Ворожба й призначенням потягу підвищеного комфорту №818/817 Київ – Ворожба з 4 червня ц.р. для поліпшення якості обслуговування пасажирів на даному напрямку призначено рейковий автобус підвищеного комфорту №855/856 Смородине – Ворожба – Смородине.