Більше 2 тисяч жителів Кіровограда залишились без світла

У Кіровограді внаслідок вчорашньої негоди без електропостачання залишились більше 2 тисяч жителів міста.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ГУМНС у Кіровоградській області.

Сильна злива, місцями з градом, шквали вітру до 15-20 м/с були зафіксовані в обласному центрі близько 19.00. Найбільшої шкоди завдано центральній частині міста: дерева, вирвані з корінням, пошкодили дахи 8 приватних житлових будинків.

Сильні пориви вітру пошкодили 60 кв. м покрівлі на будівлі обласної філармонії. Рятувальники влаштували тимчасову брезентову покрівлю, оскільки виникла загроза обвалу глиняної стелі.

Також постраждала частина даху будівлі аварійно-рятувального загону спецпризначення, яка теж тимчасово перекрита брезентом.

Два дерева впали на газопроводи низького тиску. На даний час загрозу ліквідовано, витоку газу не сталося.

Через замулення стічних колекторів у центральній частині Кіровограда було підтоплено проїжджу частину, а також підвали розташованих поруч будинків. Зокрема, відкачувати воду довелось з підвальних приміщень будівлі ДПА в області.

До ліквідації наслідків стихії залучено 27 одиниць техніки та 69 працівників МНС, комунальних служб, ремонтних бригад ВАТ «Кіровоградобленерго».