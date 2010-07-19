У Донецькій області податківці вилучили товарів на 40 млн. грн.

Податкова міліція Донецької області цього року вилучила з незаконного обігу товари загальною вартістю 40 млн. грн.

Про це повідомили у прес-службі управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Донецькій області

У повідомленні зазначають, що, зокрема, було вилучено підакцизних товарів - на суму 25 млн. грн., товари були незаконно ввезені в Україну для подальшої реалізації на внутрішньому ринку.

Такі результати операції «Щит», що проводиться з метою протидії незаконному ввезенню товарів в Україну і їх подальшому обороту на внутрішньому ринку, підкреслили у прес-службі. І додали, що в ході операції «Щит» також було донараховано до Державного бюджету близько 60 млн. грн., притягнуто до адміністративної відповідальності 25 осіб.

За словами першого заступника голови ДПА у Донецькій області Олександра КЛИМЕНКА, в регіоні «податкові органи роблять все можливе, щоб припинити торгівлю контрабандними товарами, примусити підприємців працювати в рівних умовах і платити податки за однаковими правилами».