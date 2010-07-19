В Україні сільськогосподарська продукція подорожчала на 23%

В Україні за січень-червень 2010 року середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації зросли на 23% порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, ціни на продукцію рослинництва зросли на 38%, на продукцію тваринництва – на 12%.

У червні ц.р. порівняно з травнем середні ціни реалізації аграрної продукції знизилися на 6%, в т.ч. на продукцію рослинництва – на 10%, на продукцію тваринництва – на 3%.