Як змінилися ціни в Україні

За даними моніторингу цін, що проводиться органами державного контролю за цінами, 20 липня 2010 року, порівняно з 10 липня ц.р., цінова ситуація на споживчому ринку України характеризувалася підвищенням цін на крупу гречану на 3,1% (з 8,18 до 8,43 грн. за 1 кг).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики України.

За повідомленням, рис подешевшав на 0,9% (з 8,61 до 8,53 грн. за 1 кг).

Залишилися стабільними ціни на: хліб з борошна І сорту (3,57 за 1 кг); хліб житньо-пшеничний (3,51 грн. за 1 кг); хліб з борошна вищого сорту (4,36 грн. за 1 кг); борошно вищого сорту (3,06 грн. за 1 кг ); вермішель (4,71 грн. за 1 кг); крупу манну (3,67 грн. за 1 кг).

Зазначають, що на тваринницьку продукцію та продукти її переробки середні ціни по Україні підвищилися лише на масло вершкове на 0,2% (з 44,76 до 44,84 грн. за 1 кг).

Водночас, подешевшали: сметана – на 0,1% (з 15,16 до 15,15 грн. за 1 кг); яловичина – 0,1% (з 36,49 до 36,47 грн. за 1 кг); свинина – 0,1% (з 39,74 до 39,72 грн. за 1 кг); сало – 1,1% (з 18,95 до 18,74 грн. за 1 кг); птицю (кури) – 0,2% (з 18,79 до 18,75 грн. за 1 кг); яйця (курячі) – 1,6% (з 4,32 до 4,25 грн. за 1 дес.);

Залишилися стабільними ціни на ковбаси варені І сорту (28,37 грн. за 1 кг/літр) та молоко (5,46 грн. за 1 кг/літр).

На цукор впродовж другої декади липня 2010 року середній рівень цін в цілому по Україні підвищився на 0,8% (з 8,51 до 8,58 грн. за 1 кілограм).

На олію соняшникову протягом досліджуваного періоду середній рівень цін в по Україні знизився на 0,1% (з 10,91 до 10,90 грн. за 1 літр).

На овочеву продукцію спостерігалося зниження середніх рівнів роздрібних цін на: картоплю – 3,7% (з 4,01 до 3,86 грн. за 1 кг); капусту – 6,2%(з 3,04 до 2,85 грн. за 1 кг); моркву – 6,1% (з 5,93 до 5,57 грн. за 1 кілограм).

За даними моніторингу цін на споживчому ринку продуктів харчування в аналогічному періоді 2009 року спостерігалося підвищення роздрібних цін на: борошно, вермішель, крупу гречану, ковбаси варені І сорту, сметану, цукор, олію соняшникову, сало, яйця (курячі), капусту та моркву; зниження їх рівня на: рис, молоко, яловичину, свинину, птицю (кури) та картоплю.