Київська влада вже готується до зими

Виконувач обов’язків голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ підписав розпорядження «Про підготовку автомобільних доріг і тротуарів міста Києва в зимовий період 2010/2011 років».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, згідно з документом, у період з 1 листопада поточного року до 1 квітня 2011 року комунальній корпорації «Київавтодор» доручено організувати цілодобове чергування та роботу спеціальних машин і механізмів в районних комунальних шляхово-експлуатаційних управліннях з ремонту та утримання автомобільних шляхів та споруд на них (ШЕУ).

Крім того, у період з 20 жовтня поточного року до 1 квітня 2011 року «Київавтодору» доручено організувати у кожному районному ШЕУ цілодобове чергування не менше 5 одиниць снігоприбиральних машин, укомплектованих навісним обладнанням для прибирання снігу під час можливих снігопадів. Разом з тим корпорація зобов’язана забезпечити своєчасне прибирання та вивезення снігу та здійснювати своєчасну обробку проїжджих частин посипальними матеріалами; відремонтувати зливоприймачі, а також забезпечити водовідведення у місцях накопичення талої та зливної води на проїжджій частині доріг.

Як зазначено у розпорядженні, районним адміністраціям, КК «Київавтодор», КП «Київпастранс», КП «Київтранспарксервіс», КО «Київзеленбуд», власникам автозаправних станцій та автостоянок, суб’єктам підприємницької діяльності доручено забезпечити прибирання та вивезення снігу із закріплених за ними територій (під’їздів до медично-профілактичних установ, внутрішньоквартальних проїздів, доріжок, прибудинкових територій, пішохідних переходів, тротуарів, місць тимчасового паркування автотранспорту, автостоянок, автозаправок, зупинок громадського транспорту тощо).

КП «Київдорсервіс» доручено здійснити заходи із обмеження руху транспортних засобів з 1 листопада поточного року до 1 квітня 2011 року на вулицях згідно з переліком, затвердженим даним розпорядженням. Крім того, у період інтенсивних снігопадів на комунальне підприємство покладено обов’язок перемикати світлофори у режим блимання жовтого сигналу на перехрестях ряду вулиць (за заявками районів та КП «Київпастранс»).

Документом також затверджено перелік спецтехніки, яка направлятиметься ШЕУ районів, ШЕУ «Магістраль» та КП «Київшляхміст» для роботи взимку. Це загалом 98 снігоочищувачів, 104 солерозкидувачів, 14 снігонавантажувачів, 32 навантажувачі посипальних матеріалів та 50 тракторів із снігоочисним обладнанням.

Згідно з планом заготівлі посипальних матеріалів для обробки дорожнього покриття, підприємствами КК «Київавтодор» передбачено заготувати 43,5 тис. тонн солі та 3 тис. тонни фрикційних матеріалів.

Розпорядженням також затверджено перелік місць для тимчасового накопичення снігу, які у термін до 15 квітня 2011 року КК «Київавтодор» доручено привести у належний стан.