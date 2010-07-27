У Києві планують з'єднати електричкою Троєщину і Борщагівку

У Києві в цьому році планується ввести в експлуатацію зупинкові платформи наступної черги міської електрички - «Сирець» та «Борщагівська».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

До кінця 2010 року заплановано також відкрити рух на перегоні між зупинковою платформою (з.п.) «Борщагівська» та з’єднати два масиви – Вигурівщина-Троєщина та Борщагівка. Наступні об’єкти, які будуть реконструйовані, – це з.п. «Вишгородська» та з.п. «Рубежівська».

На черзі також будівництво 10-12 платформ, якими буде завершене Північне півкільце, що проходить на відстані 4-8 км від центру міста та має довжину 29,7 км і налічує 14 зупинкових пунктів. Середня довжина перегону складе 2,1 км.

За даними «Київпастрансу», пасажиропотік у напрямку «Троєщина» – «Київ-Петрівка» наразі становить понад 134 тис. пасажирів на місяць та має тенденцію до щомісячного зростання на 10%. Очікується, що після введення в експлуатацію у 2010 році тимчасової трамвайної лінії від проспекту Ватутіна до додаткової залізничної платформи «Троєщина-2» пасажиропотік помітно збільшиться. Будівництво названої трамвайної лінії планується розпочати у поточному році. Завдяки реалізації даного проекту мешканці майже всіх мікрорайонів житлового масиву «Вигурівщина-Троєщина» зможуть без перешкод добиратися до залізничної платформи «Троєщина-2», підкреслили в “Київпастрасі”.

Окрім того, до 2012 року планується завершити будівництво Південного кільця міської електрички і тим самим поліпшити інфраструктуру пасажирських перевезень з Лівого берега на Правий та зняти навантаження з доріг та мостів, які з’єднують береги столиці.

Як повідомлялося, у 2009 році в експлуатацію була введена перша черга міської електрички. В рамках запуску електрички було реконструйовано зупинкову платформу «Троєщина» («Городня») і залізничну станцію «Київ-Петрівка» та відкрито рух електрички між названими пунктами.