Азаров заборонив знижувати стандарти якості товарів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заборонив керівникам аграрного блоку Уряду і Держспоживстандарту України навіть розглядати пропозиції щодо перегляду державних стандартів, які регламентують вимоги до якісних показників вітчизняних товарів, а особливо продовольчої пшениці. Про це Прем`єр-міністр заявив сьогодні, розпочинаючи засідання Уряду, повідомляє департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату КМУ.

«Категорично вимагаю припинити навіть міркувати про пониження стандартів для продовольчого зерна. Це пряма вказівка. А Держспоживстандарту - пряма заборона брати до розгляду будь-які звернення і пропозиції, які тягнуть за собою зниження якості вітчизняних товарів - про що б не йшлося. Ніяких компромісів в тому, що впливає на якість продуктів харчування для наших людей, бути не може. Ніяких розмов на тему зміни стандартів», - зазначив М.АЗАРОВ.

Глава Уряду наголосив, що громадяни України споживатимуть хліб тільки високої якості: «А хто надумає хімічити з хлібом - відповість перед законом, як кажуть, по повній програмі».