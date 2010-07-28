Влада Києва вирішила не зносити хрущовки

Київська влада прийняла рішення не зносити старі будинки, які називають хрущовками на Нивках, Дарниці і Святошино, а лише утепляти і модернізувати їх. Про це заявив заступник мера Києва Олександр МАЗУРЧАК.

"Поки що фінансових можливостей на знос і спорудження нових будинків немає. Тому ми запускаємо проект по санації старих будинків", - відмітив він.

Хрущовки лише утеплятимуть, мінятимуть в них дах, вставлятимуть у вікна склопакети.

За словами Мазурчака, санація одного застарілого будинку обходиться в 2-2,5 млн гривень, а знос з будівництвом - в 10 разів більше. У мерії говорять, що проект по модернізації двох будинків запустять в самий найближчий час, а усі 3 тисячі старих будинків зможуть відновити в найближчі 3-4 року.

Мазурчак говорить, що київські хрущовки оновлюватимуть за прикладом будинків Берліна. Там застарілі будинки почали санувати ще в 1990 році, і в проект вже вклали сотні мільярдів марок і євро. "У будинках (практично такі ж, як наші хрущовки) утеплили покрівлі і горища, фасади, замінили вікна і балконні двері, відновили систему опалювання і постачання гарячої води, вентиляцію.

Раніше, в 2007 році Київміськбуд планував зайнятися реконструкцією хрущовок не раніше 2010 року.

Нагадаємо, що в середині 2008 року столична влада планувала оголосити тендер на реконструкцію 10 кварталів в Києві

Як повідомлялося раніше, Київміськбуд планував зайнятися реконструкцією хрущовок не раніше 2010 року.

ТСН