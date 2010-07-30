«Бісквіт-Шоколад» збільшив виробництво

Корпорація «Бісквіт-Шоколад», один з найбільших виробників кондитерської продукції в Україні, за підсумками січня-червня 2010 року випустила продукції на суму понад 400 млн. грн. (без врахування ПДВ), що на 30% більше аналогічного періоду 2009 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, за звітний період підприємства корпорації випустили 32,2 тис. тонн кондитерських виробів, що на 16% більше, ніж за січень-червень минулого року.

Довідка УНІАН. Корпорація «Бісквіт-Шоколад» – один з найбільших виробників кондитерської продукції. Корпорація заснована в 2004 році у складі АОЗТ «Кондитерська фабрика «Харків`янка», АОЗТ «Харківська бісквітна фабрика», ТОВ «Торговий дім «Престиж». У сферу її управління також входять ОАО «Первухинський цукровий завод», ТОВ «Красноградський млин», ЗАТ «Агрофірма ім. Г.Сковороди», ТОВ «Агрофірма «Петропавлівка».

У 2009 році підприємства корпорації випустили 59,5 тис. тонн кондитерських виробів, що на 4% більше, ніж в 2008 році. У грошовому виразі обсяг виробництва склав 683,4 млн. грн.