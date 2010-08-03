Як змінилися ціни в Україні (моніторинг)

За даними моніторингу цін, який проводять органи державного контролю за цінами, 30 липня 2010 року порівняно з 20 липня ц.р., цінова ситуація на споживчому ринку України характеризувалася підвищенням цін на крупу гречану - 4,9% (з 8,43 до 8,84 грн. за 1 кг) та крупу манну - 0,5% (з 3,67 до 3,69 грн. за 1 кг).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики.

Водночас, за цей період знизилися ціни на рис - 0,8% (з 8,53 до 8,46 грн. за 1 кг).

Не змінилися ціни на: хліб з борошна І сорту (3,57 грн. за 1 кг); хліб житньо-пшеничний (3,51 грн. за 1 кг); хліб з борошна вищого сорту (4,36 грн. за 1 кг); борошно вищого сорту (3,06 грн. за 1 кг); вермішель (4,71 грн. за 1 кг).

На тваринницьку продукцію та продукти її переробки середні рівні цін в цілому по Україні підвищилися на: ковбаси варені І сорту на 0,1% (з 28,37 до 28,39 грн. за 1 кг); молоко – 0,2% (з 5,46 до 5,47 грн. за 1 кг); сметану на 0,1% (з 15,15 до 15,16 грн. за 1 кг), масло вершкове – 0,1% (з 44,84 до 44,88 грн. за 1 кг); яловичину – 0,2% (з 36,47 до 36,53 грн. за 1 кг).

Знизилися ціни на: свинину на 0,1% (з 39,72 до 39,71 грн. за 1 кг), сало – 1,2% (з 18,74 до 18,52 грн. за 1 кг), птицю (кури) – 0,9% (з 18,75 до 18,59 грн. за 1 кг); яйця (курячі) – 0,7% (з 4,25 до 4,22 грн. за 1 десяток).

На цукор впродовж третьої декади липня 2010 року середній рівень цін в цілому по Україні підвищився на 0,7% (з 8,58 до 8,64 грн. за 1 кілограм).

На олію соняшникову протягом досліджуваного періоду середній рівень цін по Україні знизився на 0,2% (з 10,90 до 10,88 грн. за 1 літр).

На овочеву продукцію спостерігалося зниження середніх рівнів роздрібних цін на: картоплю - 4,9% (з 3,86 до 3,67 грн. за 1 кг), капусту - 4,9% (з 2,85 до 2,71 грн. за 1 кг); моркву – 8,4% (з 5,57 до 5,10 грн. за 1 кілограм).

За даними моніторингу цін на споживчому ринку продуктів харчування в аналогічному періоді 2009 року спостерігалося підвищення роздрібних цін на: ковбаси варені І сорту, цукор, олію соняшникову, яйця (курячі) та капусту; зниження їх рівня на: борошно вищого сорту, крупу гречану, рис, молоко, сметану, масло вершкове, яловичину, свинину, птицю (кури), картоплю та моркву.