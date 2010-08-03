Польські прикордонники не впустили до Польщі 5 тисяч українців

Прикордонна служба Польщі за перше півріччя 2010 року не впустила до країни 5,55 тисяч іноземців (абсолютна більшість з них - українці), що перетинали українсько-польський кордон. Це на 4% менше показників першої половини минулого року.

За даними польських прикордонників, якими володіє УНІАН, загалом на всіх ділянках польського кордону відмовлено у в’їзді 11,1 тисячам іноземців.

За перші шість місяців року прикордонники зменшили кількість відмов на кордоні з Росією на 35% (до 469 чоловік) та в пунктах пропуску в аеропортах - на 15% (до 244 осіб).

Водночас на польсько-білоруському кордоні недопуск іноземців зріс на 25% - до 4,4 тис. чоловік.

У першому півріччі польські прикордонники також затримали близько 550 чоловік за нелегальну спробу перетнути кордон, більше 450 з яких були затримані на кордоні з Україною.

Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі ц. р. польські прикордонники на кордоні з Україною не впустили до Польщі близько 2,4 тис українців та затримали 220 іноземців-нелегалів.

Прикордонна служба Польщі у 2009 році збільшила недопуск іноземців в країну на 60% - до 27 тисяч чоловік та затримала 3,6 тисяч чоловік, які намагалися нелегально перетнути кордон, або вже знаходилися на польській території.

У 2008 році, який став першим від моменту входження Польщі до Шенгенської зони, польські прикордонники затримали майже 6 тисяч громадян за нелегальне перебування на польській території, близько половина з яких були громадянами України.

У 2007 та 2006 роках частка затриманих українців серед усіх іноземців-нелегалів складала 30%.