Держспоживстандарт погрожує закриттям виробникам неякісних продуктів

Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики, виявивши за результатами проведених у першому півріччі перевірок виробників велику кількість порушень, має намір застосувати до підприємств-виробників неякісного вершкового масла, м`яса і ковбасних виробів жорсткі санкції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту.

«Ми плануємо навести лад на ринку продовольчих товарів, використовуючи найжорсткіші методи боротьби з виробниками неякісної продукції. Зокрема, починаючи із заборони реалізовувати неякісну продукцію або прострочений товар і закінчуючи забороною виробництва», – заявив голова Держспоживстандарту України Олег ПОВЛОЦЬКИЙ.

Він повідомив, що Держспоживстандарт активізував співпрацю з правоохоронними органами – «порушникам «харчової безпеки» загрожують не тільки адміністративні стягнення і штрафи, але й кримінальні справи, прокурорські перевірки».

Як повідомляє прес-служба, впродовж першого півріччя 2010 року територіальні органи Держспоживстандарту України провели перевірки виконання вимог і норм під час виробництва ковбасних виробів, вершкового масла, свіжого і мороженого м`яса і м`ясних морожених напівфабрикатів. Під час перевірок були виявлені численні порушення.

За результатами перевірок припинено виробництво масла солодковершкового селянського ТМ «Вершкова долина» і продукту сирного плавленого «Дружба» ТМ «Наш молочник», ТМ «Наш сирок», які випускалися на ВАТ «Молочник» (м. Житомир). Продукція підприємства не відповідала вимогам нормативної документації через занижену масову частку жиру.

На харківських підприємствах ВАТ «Великобурлуцький сироварний завод» і ЗАТ «Краснопавловський молокозавод» за результатами перевірок була заборонена реалізація двох партій продукції, до підприємств застосовані фінансові і адміністративні санкції. Причиною стало те, що молочна продукція не відповідала вимогам за показниками безпеки. Зокрема, за мікробіологічними показниками у вершковому маслі були виявлені бактерії групи кишкової палички, перевищена кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів.

Не менш значні порушення виявлені під час перевірок виробництва ковбасних виробів. У першому півріччі Держспоживстандарт провів 229 первинних перевірок на підприємствах різних форм власності. У цілому було перевірено 31 тонну ковбасних виробів на загальну суму близько 1,1 млн. грн. Перевірені варені ковбаси, в основному, складаються із соєвих добавок і крохмалю. Окрім цього, виявлено незадовільну організацію технологічного контролю, внаслідок чого в ковбасних виробах нерівномірно перемішаний фарш, а шматочки шпика були більшими за розміром, ніж передбачено нормативною документацією на продукцію.

Найбільше порушень було виявлено на ЗАТ «Комплекс Безлюдівський м`ясокомбінат» (Харківська обл.), де було заборонено виробництво варений-копчених ковбасних виробів. Причиною заборони стала занижена масова частка білка, наявність глутамата натрію в ковбасах, а також відсутність камери сушки ковбасних виробів, незадовільні умови зберігання м`ясної сировини і грубі порушення санітарних норм – у виробничих приміщеннях виявлена наявність гризунів.

Під час перевірки ТзОВ «Глобінський м`ясокомбінат» (Полтавська обл.) варена ковбаса першого сорту «М`ясна зі сливками», «Філейна», «Вершкова», «Молочна» не відповідала вимогам нормативної документації щодо маркування транспортної тари і кожної одиниці продукції (невірно позначені умови зберігання). Підприємству було видано розпорядження про усунення порушень і про заборону реалізації 5 партій і 5 видів продукції, а також застосовані штрафні санкції.

Інспектори держнагляду також перевірили м`ясний фарш або напівфабрикати з птиці. Так, під час перевірки ТзОВ «АГРО-Р» (и. Рівне) у фарші «Асорті свинина + телятина» були виявлені бактерії групи кишкової палички, а також на етикетці відсутня загальна назва продукту, умови зберігання, склад виробу, номер партії виробництва, інформація про наявність або відсутність ГМО.

Під час перевірки м`яса птиці рубаної замороженої, півтушок курчат-бройлерів охолоджених на ТзОВ СФ «Агроукрптиця» (Луганська обл.) було встановлено, що продукція не відповідала вимогам нормативної документації за органолептичними показниками. За результатами перевірки підприємству було видано розпорядження про усунення порушень, про заборону реалізації трьох видів продукції. Направлені матеріали перевірки до Держспоживстандарту України для застосування до підприємства штрафу у розмірі 100% вартості реалізованої продукції - виробів кулінарних м`ясних охолоджених в підкладках «Ковбаска «Домашня», «Ковбаски «Гриль» і «Фарш «Асорті свинина+телятина».

За словами О.ПОВЛОЦЬКОГО, перевірки продовжуються, їх результати будуть оприлюднені в ЗМІ, також про них поінформують громадські організації і правоохоронні органи.