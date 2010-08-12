У Криму подешевшали овочі

На споживчому ринку Автономної Республіки Крим в липні 2010 року до червня 2010 р. ціни на продукти харчування і безалкогольні напої знизилися на 1,1%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, найбільше зниження цін спостерігалося на цибулю ріпчасту, буряк, моркву, гриби - на 19,6%. Яйця подешевшали на 14,3%, капуста білокачанна - на 12,1%, картопля - на 10,5%, огірки, помідори, кабачки, боби, - на 6,2%, банани - на 4,8%, рис - на 3,9%.

Водночас, зросли ціни на борошно пшеничне і крупи - на 4,9%, сіль, прянощі і кулінарні трави - на 3,5%, цукор - на 3,3%, мінеральні води - на 2,8%. Також зросли ціни на свіжу, охолоджену і заморожену рибу - на 1,9%, морозиво і кондитерські вироби - на 1,8%.

Ціни на алкогольні напої і тютюнові вироби зросли на 0,4% за рахунок підвищення цін на алкогольні напої на 1%.

У січні-липні 2010 р. до грудня 2009 р. в Криму продукти харчування і безалкогольні напої подорожчали на 5,3%. Найбільше зростання цін спостерігається на цукор - на 18,5%, фрукти - на 15,7%, овочі - на 14,2%, хліб і хлібопродукти - на 8,7%, рибу - на 7,9%. При цьому молоко подешевшало на 1,7%, яйця - на 49,7%, масло і жири - на 1,5%. Ціни на алкогольні напої і тютюнові вироби з початку року зросли на 8,6%.

Як повідомляв УНІАН, в червні 2010 р. ціни на продукти харчування в Криму знизилися на 1,6%, за 6 місяців 2010 р. - виросли на 6,5%.