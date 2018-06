Після зернової кризи прийде ще й рисова?

Нове дослідження, проведене вченими з університетів США, Філіппін та дослідниками з ООН, вказує на нищівний ефект кліматичних змін для врожаю рису в Азії. Все це може призвести до значного подорожчання цього продукту.

Згідно з результатами дослідження, яке з’явилося на сторінках впливового наукового журналу "Proceedіngs of the Natіonal Academy of Scіences", зміна нічних температур спричинила помітне зменшення врожайності на рисових плантаціях у Китаї, Індії, Індонезії, Таїланді, В’єтнамі та на Філіппінах. Вчені, які понад 10 років досліджували 220 рисових ферм у цих країнах, констатують зменшення врожайності рису від 10 до 20 відсотків, каже один з авторів дослідження Джарод ВЕЛШ. «Механізм цих змін ще не зовсім нам зрозумілий. Згідно з однією з гіпотез, підвищення середніх нічних температур призводить до того, що рослина починає глибше "дихати". Але вночі немає відновлення синтезу. Тому рослинам доводиться важче "дихати" уночі"», - розмірковує вчений.

Рисом та похідними від нього продуктами щоденно харчуються понад три мільярди осіб у світі. Згідно з даними ООН для понад 60 відсотків бідного населення Азії цей продукт є найважливішим і найдоступнішим раціоном. Отже, подальше зменшення врожайності та підняття цін на рис призведе до глобальної продовольчої нестабільності, попереджає інший учасник дослідження Давід ДОУ. «Якщо температури продовжуватимуть зростати, наше дослідження доходить висновку, що врожайність рису зменшиться або точно не збільшиться, як би могло бути за нормальних умов. І це, безперечно, матиме вплив на ціни харчів. І насамперед це ускладнить життя біднякам, які всі свої гроші витрачають на рис. Саме по них прийдеться найбільший удар», - прогнозує науковець.

Водночас на думку Д.ДОУ існують варіанти запобігання дефіциту рисової продукції. Це насамперед виведення сортів, стійких до високих температур. З іншого боку найкращим рішенням була б боротьба зі зміною клімату, але вона лежить вже далеко не у сільськогосподарській площині, наголошує експерт. Крім того, до нової ситуації можуть підготуватися і самі фермери: змінити звичний календар посівних і засівати поля, коли температури ще не є такими високими. Втім, зміна клімату призводить і до збільшення рівня моря, що збільшує ризик прибережних повеней і теж негативно впливає на врожайність рису.

“Німецька хвиля”