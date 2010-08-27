На Тернопільщині забракували 11% перевірених лічильників

Фахівці державного метрологічного контролю ДП «Тернопільстандартметрологія» в січні-липні цього року забракували 10,8% перевірених лічильників.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі підприємства, в цілому за 7 місяців провели державну перевірку 88,4 тис. одиниць засобів вимірювальної техніки, з них 9,54 тис. визнали непридатними до застосування. Зокрема, було перевірено 38,7 тис. лічильників електричної енергії, 8,6 тис. лічильників газу, 9,4 тис. лічильників води.

Також провели атестація 48 вимірювальних лабораторій, під час якої 12 лабораторіям було відмовлено в атестації до усунення виявлених недоліків.

Загальні об`єми метрологічних робіт в січні-липні склали 2,3 млн. грн.