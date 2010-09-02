«Алеф-Віналь» випустила настоянку «Українка»

ЗАТ «Алеф-Віналь» (м. Дніпропетровськ) випустила настоянку «Українка» з перцем.

Про це повідомила прес-секретар компанії Олена КРЕКНІНА.

За її словами, настоянку «Українка» з перцем розливають у пляшки об`ємом 0,2, 0,5 і 0,7 л.

«Восени 2010 року в асортименті торгової марки «Українка» з`явиться горілка «Пшенична», а позиція «Платинум» побачить світ у новому дизайні – зі сріблястою етикеткою», – сказала О.КРЕКНІНА.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Алеф-Віналь» (м. Дніпропетровськ) утворене в 1999 році. Підрозділами компанії є Кримський завод марочних коньяків «Багерово», завод виноробства ТОВ «Атлантіс» (Крим), ЗАТ «Бурлюк» (Крим), ЗАТ «Старокримський» (Крим), завод з розливу вин ТОВ «Атлантіс» (Дніпропетровська обл.).

Продукція компанії: вино ТМ «Золота Амфора», вино ТМ «GOLDEN ST. CRIMEA», коньяк ТМ «Клінков» і ТМ «Жан Жак», горілка ТМ «Горілка Українка» і ТМ «Хельсінкі».