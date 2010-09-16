У лісах Криму зберігається надзвичайна пожежна небезпека
12:20, 16 вересня 2010Права споживачів
0 0
До 19 вересня в лісах Криму місцями збережеться надзвичайна пожежна небезпека.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України в АРК.
Штормове попередження у зв`язку з надзвичайною пожежною небезпекою в лісах Криму продовжене до 19 вересня.
Як повідомляв УНІАН, надзвичайна пожежна небезпека в лісах Криму оголошена з 1 серпня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter