З 16 вересня Київський зоопарк переходить на осінній режим роботи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського зоопарку, з 16 вересня зоопарк буде працювати з 09:00 до 19:00 години у будні, вихідні та святкові дні.

При цьому каси будуть закінчувати свою роботу на годину раніше – о 18:00 як у будні, так і у вихідні та святкові дні.

У прес-службі також зазначили, що вартість квитка для дорослих відвідувачів становитиме 25 грн. у будні, вихідні та святкові дні і 15 грн. – для пільгових категорій відвідувачів, до яких належать діти віком від 5 до 16 років; військовослужбовці строкової служби, інваліди Другої світової війни, інваліди 1-ї та 2-ї груп, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1-ї категорії.

У зоопарку нагадують, що діти віком до 5 років, як і раніше, зможуть пройти в зоопарк безкоштовно.

Крім того, на офіційному сайті зоопарку можна ознайомитися з інформаційно-просвітницькими заходами, запланованими на осінній період, повідомляє прес-служба звіринця.