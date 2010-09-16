Реклама на дорогах не є безпосередньою причиною ДТП

Реклама на автодорогах не є безпосередньою причиною виникнення ДТП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав керівник прес-служби Департаменту ДАІ МВС України Євген КРАВЕЦЬ сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Реклама – це тільки супутній чинник, і говорити про те, що реклама стає причиною ДТП, думаю, не дуже коректно", - зазначив він.

При цьому Є.КРАВЕЦЬ підкреслив, що проект закону, розроблений Державною службою автомобільних доріг України з пропозиціями ДАІ, зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді, і Міністерство внутрішніх справ чекає його ухвалення.