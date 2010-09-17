Готелі Донецька готові до Євро-2012 «практично на 80%», повідомив віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні в Донецьку на брифінгу.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «Готелі Донецька готові практично на 80% з 100%. Хоча ця цифра 5 місяців тому була трошки більше половини».

Б.КОЛЕСНІКОВ наголосив, що ще необхідно розв’язати ряд проблем, надати деякі компенсації власникам нових готелів і тим, хто захоче реконструювати свої готелі для підвищення рівня комфортності.

«Тут є ще проблеми. Ми будемо окрему нараду проводити у Донецьку з цього питання на початку жовтня, - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ. - Зараз збираються заявки на компенсацію відсотків з кредиту. І наступного року ми плануємо для підвищення категорії готелів компенсації для тих компаній, які наважаться переобладнати готелі з категорії 3 на 4 зірки, з 4 - на 5, тобто для тих, хто підвищить рівень комфортності свого готелю».

«Тут влада має допомогти бізнесу», - підкреслив віце-прем`єр.