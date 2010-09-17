Уряд обмежить імпорт “секонд-хенду”

Уряд продовжує роботу над механізмом з обмеження ввезення “секонд-хенду”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО.

«Ви розумієте, що це за товар, тому ми зараз продовжуємо готувати інструменти, які не дозволять завозити продукцію, котра абсолютно не потрібна на ринку України», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ заявив, що до проекту Податкового кодексу внесено норму про заборону ввезення до України «секонд-хенда».

За даними Держкомпідприємництва, ініціатива заборонити ввезення «секонд-хенду» виходить від представників вітчизняної легкої промисловості, оскільки це створює неконкурентні умови для українських виробників. Якщо раніше в цій галузі було зайнято близько 1 млн. громадян, то зараз – 90 тис. Український ринок у даний час переповнений дешевими товарами з Туреччини і Китаю, а також товарами «секонд-хенду».