У Києві стартує осінній місячник із благоустрою

З 20 вересня до 22 жовтня у Києві триватиме традиційний осінній місячник із благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста.

Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, відповідне розпорядження підписано сьогодні керівництвом столиці.

Під час розширеного засідання колегії КМДА в.о. начальника Головного управління контролю за благоустроєм Києва Сергій РЮМШИН звернув увагу на занедбаний стан територій зелених насаджень. “Скрізь сміття, бур’яни, стали частими випадки самовільного розриття. Вже сьогодні в районах міста виявлено 412 самовільних розриттів. Балансоутримувачі зовсім не контролюють свої території і навіть не знають, що у них проводять зазначені роботи без дозволів. Внаслідок літньої спеки було пошкоджене тверде покриття усіх доріг. Найближчим часом треба терміново ліквідувати всі перераховані недоліки», – зазначив він.

Також С.РЮМШИН висловився щодо незадовільного утримання житлового сектору. Найгірше, за його словами, обслуговуються території, які знаходяться на утриманні комунальних підприємств управління житлового господарства. Він запропонував використати позитивний досвід відомчих, приватних ЖЕКів та Об’єднань співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ) щодо утримання прибудинкових територій, а також закликав до створення конкурентного середовища в обслуговуванні територій.

Важливою залишається і проблема незаконного встановлення малих архітектурних форм в місті. Головним управлінням контролю за благоустроєм Києва проводиться інвентаризація тимчасових споруд у районах. Станом на 14 вересня у столиці зафіксовано 10 тис. 747 одиниць тимчасових споруд.

Після колегії С.РЮМШИН запевнив журналітів, що всі незаконно встановлені МАФи у місті будуть демонтовані.

Під час засідання обговорили також проблеми щодо відкритих зливоприймачів та люків інженерних мереж, а також питання квіткового оформлення міста.