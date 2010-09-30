Уряд України шукає спекулянтів, які необґрунтовано завищують ціни на продовольчі товари. Експерти ж констатують, що цінове зростання зумовлене економічними факторами. До кінця року харчі подорожчають ще на 20-40%.

За останній місяць молоко, в залежності від сорту, подорожчало на 14-23%, повідомляє Міністерство аграрної політики. Старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр ЖОЛУДЬ констатує, що ціни на молоко та молочні продукти піднімаються через подорожчання кормів. Врожай видався не таким великим, як прогнозували, тому люди вирізають худобу, пояснює О.ЖОЛУДЬ.

Також експерт зазначає, що в проекті нового Податкового кодексу передбачено сплату ПДВ як з боку виробників з кожної корови, так і з боку переробників. Щоправда повернути гроші можна буде через державний фонд, однак, знаючи практику співпраці з такими фондами, люди вже рахують ймовірні збитки, каже О.ЖОЛУДЬ: «Тому закупівельні ціни для переробників мають зрости на величину ПДВ, а для того, хто продає, ціни впадуть на ці 20% ПДВ. Відповідно це зменшує пропозицію молока». Виходячи з такої ситуації, Мінагрополітики України вже розглядає можливість імпорту сухого молока та вершкового масла з Білорусі та Польщі.

Зросли ціни й на українське м`ясо. Це зумовлено передусім неврожаєм зернових у світі, констатує виконавчий директор Українського клубу аграрного бізнесу Єлизавета СВЯТКІВСЬКА. Втім, у подальшому є сподівання, що ціни на м`ясо стабілізуються. Передумовою цьому буде впровадження урядом програми підтримки тваринництва і дотування фермерів. Аналітики вважають також, що ажіотажний попит на крупи незабаром піде на спад, і ціни на них стабілізуються. Однак в цілому інфляція восени прискориться і на кінець року складе 13%, резюмує О.ЖОЛУДЬ.

«Німецька хвиля»