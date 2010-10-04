На Запоріжжі 94% підприємств працювали з порушеннями

У вересні 2010 року фахівці служби державного нагляду ДП «Запоріжжястандартметрологія» перевірили продукцію на 34 підприємствах області. Порушення стандартів, норм і правил виявили у 32 випадках (94%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Зокрема, це невідповідність продукції за фізико-хімічними показниками, недотримання вимог з маркування, відсутність належного контролю якості та безпечності готової продукції.

Повідомляють, що у плавлених сирних продуктах «Голландський», «Дружба» та «Вершковий» одного з виробників Запорізької області під час перевірки виявили завищений вміст вологи та занижену масову частка білків. Крім того, виробник не вказав у маркуванні вміст сорбінової кислоти, що входила до складу виробів, а зазначив жирні та нежирні сири і сухі молочні продукти, які туди, фактично, не закладалися. Сирні продукти не мали характерного кисломолочного смаку та запаху і не відповідали вимогам нормативної документації за кольором. Також на підприємстві була відсутня необхідна сировина і не проводився належний приймальний контроль.

За результатами перевірки виробнику заборонили реалізацію всіх трьох видів сирних продуктів та застосували штраф на суму 301 тис. 235 грн., оскільки порушення на підприємстві мали системний характер. До того ж, як виявилось, виробник реалізував продукцію, заборонену під час попередньої перевірки, на суму 117 тис. 155 грн.

Усього впродовж вересня служба державного нагляду ДП «Запоріжжястандартметрологія» видала 38 приписів про заборону реалізації перевірених партій та 35 приписів про заборону реалізації всієї продукції. Вимогам нормативних документів не відповідала продукція загальною вартістю 279 тис. 299 грн. Зокрема, це риба і рибопродукти, мінеральні води, борошно, фасовані крупи, печиво, а також трикотажні вироби, будівельні матеріали, кабельна продукція тощо. Загальна сума адміністративно-господарських стягнень за реалізацію неякісної продукції склала 584 тис. 948 грн.