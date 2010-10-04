В Івано-Франківській області забракували 6,5 тонн пального

Протягом ІІІ кварталу 2010 року інспектори державного нагляду ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» спільно з представниками УМВС перевірили додержання стандартів, норм і правил під час виробництва, зберігання й реалізації нафтопродуктів на 4 підприємствах Івано-Франківщини. Порушення виявлено на 3 із них.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, перевіряли якість, умови зберігання та реалізацію 485,4 тонн нафтопродуктів, з яких забракували 6,5 тонн вартістю близько 60 тис. 500 грн. Зокрема, під час перевірок одного з підприємств виявили невідповідність бензину автомобільної марки А-80 вимогам ДСТУ 4063-2001 «Бензини автомобільні. ТУ». Також встановили факт реалізації іншим приватним підприємцем понад 5 тонн бензину автомобільної марки А-95, який не відповідав вимогам ДСТУ 4063-2001 «Бензини автомобільні. ТУ» за детонаційною стійкістю, густиною, масовою часткою бензолу і сірки та за октановим числом.

Крім цього, під час перевірок виявляли невідповідності технічних умов вимогам державних стандартів України, зокрема, компонента бензину автомобільного та компонента палива дизельного.

Протягом ІІІ кварталу перевірили правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами на 7 АЗС Івано-Франківської області. Серед основних видів порушень, виявлених на 5 АЗС, були використання не повірених резервуарів та ЗВТ з терміном повірки, що минув, відсутність погоджених актів замірів базової висоти резервуарів та «Переліку ЗВТ, які перебувають в експлуатації та підлягають повірці у 2010 році», незабезпеченість нормативною базою.

За результатами перевірок видано приписи про усунення порушень, про заборону застосування нормативних документів та непридатних ЗВТ. За порушення чинного законодавства у галузі стандартизації, випуск та реалізацію неякісної продукції до порушників застосовані штрафні санкції на суму 15,1 тис. грн. 4 посадові особи притягнуто до адміністративної відповідальності.