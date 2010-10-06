Столичні школи забезпечені вчителями майже на 100%

На сьогодні в загальноосвітніх навчальних закладах Києва лише 14 вакансій педагогічних працівників – вчителів початкових класів, фізики, фізичної культури та музики.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це заявив заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО.

«Однією з гострих проблем кадрової політики минулих років була постійна наявність вакансій. Цю негативну тенденцію вдалося призупинити. Наразі у школах Києва практично немає дефіциту педагогічних працівників”, - сказав Л.НОВОХАТЬКО.

За його словами, столичній владі також вдається поступово вирішувати і питання щодо кадрового забезпечення дошкільних навчальних закладів.

“Якщо два роки тому у дошкільних навчальних закладах не вистачало 300 вихователів, то цього року тільки близько 100. Повністю вирішити це питання можна лише на загальнодержавному рівні, адже рівень заробітної плати вихователів дитячих садочків є найнижчим серед педагогічних працівників», – заявив Л.НОВОХАТЬКО.

Загалом, за інформацією Головного управління освіти і науки КМДА, сьогодні в освітній галузі Києва працює понад 34 тис. працівників, з них близько 33 тис. педагогів.