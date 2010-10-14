Шубам прогнозують подорожчання на 50-70%

Українські бізнесмени отримали шанс непогано заробити на шубах - ціни на хутряні вироби, як і попит, стрімко ростуть

На початку 2010 року продажі шуб пішли вгору, а наявного на складах товару стало не вистачати для задоволення попиту, що здивувало продавців.

Причиною послужила аномально холодна зима і поступове відновлення купівельної спроможності українців, пише "Інвестгазета".

Експерти відзначають, що невисокий рівень продажів зараз спостерігається тільки в середньому ціновому сегменті, в той час як дешева і дорога продукція розходиться "на ура".

Знижки на старі колекції в цьому сезоні набагато скромніші, ніж у минулому, і не перевищують 35% - як на ринках, так і в спеціалізованих магазинах.

У цьому році реалізація нової колекції почалася вже в кінці літа - лідерами серпневих продажів на київському ринку були шуби вартістю 40-50 тис. гривень.

Крім того, учасники ринку прогнозують подальше зростання цін. У наступному сезоні шуби - як українські, так і імпортні можуть подорожчати ще на 50-70%, а спорожнілий ринок і зростаючий попит змусять продавців шукати нових постачальників.

«Економічна правда»