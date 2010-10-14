У Миколаївській області подорожчали овочі

На споживчому ринку Миколаївської області у вересні найбільше подорожчали овочі – на 17,7%, зокрема, капуста – на 39,1%, картопля – на 23,2%.

Про це УНІАН повідомили в Головного управління статистики в Миколаївській області.

Повідомляють, що істотне підвищення цін спостерігалося також на молоко, сир і яйця – на 13,2%. З них найбільше подорожчали яйця – на 71,9%. Олія рослинна і жири подорожчали на 6,8%, а саме: тваринні жири – на 20,3%, масло вершкове – на 4,8%, рослинна олія – на 4,5%.

Загалом, на споживчому ринку області ціни на продукти харчування і безалкогольні напої підвищилися на 5%.

На непродовольчому споживчому ринку області за вересень щодо серпня розмір оплати за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зменшився на 1,4%, за рахунок зниження вартості зрідженого газу на 19,4%. Водночас, вартість твердого палива збільшилася на 1,7%, фактична плата за житло (у гуртожитках) – на 1,3%, послуги з утримання і ремонту житла – на 0,6%.

Вартість товарів і послуг у сфері відпочинку та культури зросла на 1,1%. Підвищення вартості послуг середніх навчальних закладів склало 29,1%, вищих – 12,4%, що призвело до зростання цін у сфері освіти на 9,5%. Водночас, вартість послуг установ дошкільної і початкової освіти зменшилася на 7,3%.

Довідка УНІАН. У вересні цього року індекс споживчих цін у Миколаївській області склав 103,3%, з початку року – 107,9%.