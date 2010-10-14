Янукович вбачає змову у підвищенні цін на продукти харчування
10:25, 14 жовтня 2010Права споживачів
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«Такий сплеск є неприроднім»
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вбачає змову у підвищенні цін на продукти харчування.
Про це він заявив в інтерв’ю 5 каналу.
“Такий сплеск, який ми отримали по зростанню цін, він є неприродним. Тут, можливо, є змова... Тут треба підключити Антимонопольний комітет і з’ясувати... Тут повинні бути експертні заключення”, – сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він також повідомив, що сьогодні підписав доручення уряду знайти інструменти, “які б стабілізували ціни на цьому ринку”, оскільки пенсії і зарплати в Україні сьогодні невисокі.
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