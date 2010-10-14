Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вбачає змову у підвищенні цін на продукти харчування.

Про це він заявив в інтерв’ю 5 каналу.

“Такий сплеск, який ми отримали по зростанню цін, він є неприродним. Тут, можливо, є змова... Тут треба підключити Антимонопольний комітет і з’ясувати... Тут повинні бути експертні заключення”, – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також повідомив, що сьогодні підписав доручення уряду знайти інструменти, “які б стабілізували ціни на цьому ринку”, оскільки пенсії і зарплати в Україні сьогодні невисокі.