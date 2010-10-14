Уряд хоче скасувати мито на імпорт продовольства

Кабінет Міністрів України ініціює скасування мита на ввезення молока і вершків, вершкового масла, картоплі, жита і гречки до червня 2011 р. Відповідний проект закону про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" (реєстр. № 7243 від 12.10.2010) внесений у Верховну Раду прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ і опублікований на сайті парламенту.

Законопроектом передбачається до 1 червня 2011 р. зменшення імпортного мита на молоко і вершки в порошку, гранулах або інших твердих видах, масло вершкове, картоплю, жито і гречку до 0%.

Як йдеться у пояснювальній записці, ухвалення законопроекту базується на необхідності забезпечення продовольчої безпеки України і недопущення різкого підвищення цін на окремі види зернових культур і соціальне значущі продовольчі товари.