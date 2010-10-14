У Полтавській області вартість яєць зросла на 57%

У Полтавській області у вересні цього року найбільше подорожчали яйця, овочі, а подешевшали транспортні послуги.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Згідно з повідомленням, на споживчому ринку області у вересні 2010 року ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 4,3%. Зокрема, на 57% подорожчали яйця. На 18,7% підвищилися ціни на овочі, в т.ч. на капусту – на 42,1%, картоплю – на 24,1%. На 9,4-5,5% подорожчали тваринні жири, масло, сир, фрукти, молоко, на 1,8-0,3% - м`ясо і м`ясопродукти, масло, макаронні вироби, риба і продукти з риби, хліб, цукор.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 2,7%, в т.ч. алкогольні напої - на 1,6%, тютюнові вироби - на 3,6%.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,1% зумовлено збільшенням вартості твердого палива і утримання та ремонту житла (на 4,8% і 0,2%, відповідно).

Зниження цін на транспорт в цілому на 0,5% відбулося через те, що подешевшали на 1,4% паливо і масла.

На 2,2-0,1% зросли ціни на послуги ресторанів і готелів, відпочинку та культури, на одяг і взуття, предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла, у сфері охорони здоров`я і зв`язку.