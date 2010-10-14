Уряд має забезпечити населення високоякісним м’ясом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зобов’язав прем’єр-міністра Миколу АЗАРОВА вжити заходів із покращення ситуації у тваринництві.

Як повідомляє прес-служба глави держави, заходи мають бути спрямовані на підвищення конкурентоспроможності вітчизняної тваринницької галузі, розширення та пошуку нових ринків збуту продуктів тваринного походження, захисту внутрішнього споживчого ринку від неякісного імпорту тваринницької продукції, забезпечення населення високоякісними продуктами харчування тваринного походження та гарантування продовольчої безпеки держави.

Також М.АЗАРОВ має забезпечити у 2010 році виплату бюджетної тваринницької дотації та передбачити у проекті закону про державний бюджет України на 2011 рік видатки на виплату бюджетної і спеціальної бюджетної тваринницької дотації, зокрема з метою стимулювання приросту продуктивності та поголів`я великої рогатої худоби.

Крім того, прем’єр має опрацювати питання про відшкодування частини вартості будівництва, реконструкції і модернізації тваринницьких комплексів (ферм) із використанням новітніх технологій вирощування худоби; розробити та запровадити механізми державної підтримки імпорту племінної великої рогатої худоби; опрацювати питання щодо стимулювання закупівлі сільськогосподарськими підприємствами племінної худоби у вітчизняних племінних господарствах.