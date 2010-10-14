На Дніпропетровщині забракували понад 25 % перевіреної продукції

За 9 місяців поточного року фахівці відділу державного нагляду за стандартами та якістю продукції ДП «Дніпростандартметрологія» здійснили 258 первинних перевірок під час виробництва, зберігання та гуртової реалізації продукції. Зокрема, 115 перевірок (44,6%) продовольчих товарів; 81 перевірку (31,4%) продукції виробничо-технічного призначення; 59 перевірок (22,9%) непродовольчих товарів; 3 перевірки (1,1%) сільськогосподарської продукції, яка не призначена на продаж населенню.

Продукцію з порушеннями вимог нормативної документації виявили на 196 підприємствах, що становить 76% від загальної кількості перевірених підприємств.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

До переліку харчової продукції, яка не відповідала вимогам нормативної документації за фізико-хімічними та фізико-механічними, органолептичними показниками, маркуванням споживчої тари, потрапили: крупи, рис, борошно пшеничне, чай, ковбасні вироби, йогурти, яйця курячі, цукор, м’ясні напівфабрикати, макаронні, хлібобулочні та кондитерські вироби борошняні, продукція рибна та морепродукти, овочеві та фруктові суміші заморожені, консерви овочеві та м’ясні та ін.

Серед забракованої промислової продукції були: чоловіче та жіноче взуття, іграшки, чоловічий та жіночий одяг, меблі, сумки, вироби трикотажні білизняні для новонароджених, труби сталеві, шпали дерев’яні, засоби індивідуального захисту працюючих, мішки поліетиленові, електроди, будівельні матеріали, клей ПВА, замки, вугілля та ін.

Основні порушення вимог НД: маркування та пакування – 122 перевірки (62,2%); фізико-хімічні показники – 21 перевірка (10,7%); фізико-механічні показники – 12 перевірок (6,1%); дефекти зовнішнього вигляду – 12 перевірок (6,1%); органолептичні показники – 12 перевірок (6,1%); геометричні розміри – 28 перевірок (14,3 %); відсутність засобів вимірювання та випробувань – 12 перевірок (6,1%); відсутність НД на продукцію – 8 перевірок (4,1%).