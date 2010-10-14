На Миколаївщині від отруєння грибами померла жінка і її син

У Миколаївській області від отруєння дикорослими грибами померла 31-річна жінки і її 6-річний син.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС в Миколаївській області, мати і син жили в селі Покровка Веселинівського району.

За даними центру пропаганди, цього року в результаті отруєння грибами в області постраждали 18 людей, зокрема 4 дітей. З них дві особи померли, зокрема одна дитина.