На Миколаївщині від отруєння грибами померла жінка і її син
13:22, 14 жовтня 2010Права споживачів
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Будьте обережні!
У Миколаївській області від отруєння дикорослими грибами померла 31-річна жінки і її 6-річний син.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС в Миколаївській області, мати і син жили в селі Покровка Веселинівського району.
За даними центру пропаганди, цього року в результаті отруєння грибами в області постраждали 18 людей, зокрема 4 дітей. З них дві особи померли, зокрема одна дитина.
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