На Прикарпатті підпільно виготовляли ялинкові прикраси

На Прикарпатті виявили підпільний цех з виготовлення ялинкових прикрас та вилучили продукції на 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у ДПА в Івано-Франківській області, співробітники податкової міліції виявили цех у селі Новоселиця Снятинського району. У цеху працювали 10 осіб, а сам знаходився на колишньому складі отрутохімікатів.

Податківці вилучили 41 верстат та інше устаткування орієнтованою вартістю 490 тис. грн., 160 штучних ялинок вартістю 48 тис. грн., 600 упаковок ялинкових прикрас на суму близько 360 тис. грн., 250 упаковок сировини іноземного виробництва. Всього вартість вилученого – 1 млн. 50 тис. грн.