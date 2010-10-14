Держмитслужба виявила 191 тис. тонн контрабандного м’яса

З початку року органами Державної митної служби України задокументовано 554 факти незаконного ввезення до України м`яса і субпродуктів вагою більш як 191 тонн на суму 3,4 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час робочої наради в Держмитслужбі повідомив перший заступник голови служби Олександр ДОРОХОВСЬКИЙ.

За даними фактами митні органи порушили 6 кримінальних справ про контрабанду (у 2009 році – 2 кримінальні справи) на загальну суму 9,7 млн. грн. (на 87% більше, ніж за аналогічний період 2009 року).

Крім того, у рамках Протоколу робочої зустрічі представників Держмитслужби і Митної служби Республіки Молдова розробляється питання щодо визначення окремих пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні, через які буде дозволено переміщення м`яса і м`ясопродуктів.