Скасування імпортних мит дозволить стабілізувати ціни на продукти

Скасування імпортних мит на ввезення до України молока, вершків, вершкового масла, картоплі, жита і гречки до червня 2011 р., ініційоване Кабінетом міністрів, дозволить стабілізувати ціни на ці товари на внутрішньому ринку України. Таку думку висловив по телефону кореспонденту УНІАН генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Володимир ЛАПА.

На думку експерта, обнулення імпортних мит на низку продуктів обмежить подальше зростання цін на них. «Скасування імпортних мит унеможливить подальше зростання цін на ці продукти», - сказав В.ЛАПА.

При цьому він зазначив, що зниження тарифного захисту погіршить позиції українських виробників, тому що імпортна продукція стане дешевше. «Інша справа, що далеко не на всіх ринках потенційні імпортери зможуть цим скористатися», - зазначив експерт.

Щодо необхідності імпорту окремих агрокультур, на думку В.ЛАПИ, ситуація щодо жита більш-менш нормальна, і «це крок більше на перспективу». Він сказав, що з Росії та Білорусі не буде можливості імпортувати цю культуру. «Єдине – це європейське жито, але воно не дешевше українського, тому імпорт розвиватиметься лише у разі, якщо українські ціни стрімко зростуть, що в принципі, дуже сумнівно», - вважає В.ЛАПА.

Щодо гречки, то імпорт можливий в першу чергу з Китаю. Тут багато що залежить від того, чи вдасться політично домовитися, щоб Китай продав більш-менш гідну партію, тому що на китайському ринку активно працюватиме Росія.

Як зазначив експерт, імпорт молочних продуктів значною мірою залежатиме від світових тенденцій. При цьому виникають великі питання щодо російського ринку, де існує брак фуражу і очікується зменшення поголів`я. «Білоруська продукція, яка минулого року надходила на український ринок, зараз переважно прямуватиме на російський ринок», - вважає експерт. «Можливо, дещо збільшиться імпорт молочної продукції, але останніми роками це вже традиційне явище, при тому, що Україна залишається великим нетто-експортером цієї продукції, але ми експортуємо навесні-влітку, і на жаль, через сезонність виробництва вимушені імпортувати взимку. Імпорт може дещо зрости, але якщо брати в цілому за рік, то Україна залишиться експортером молочної продукції», - вважає В.ЛАПА.

Щодо картоплі, сказав експерт, очікується зменшення врожаю, але зменшення не критичне, близько 10% порівняно з минулим роком. При цьому Україна традиційно імпортує від 5 до 10 тис. тонн картоплі. Порівняно з внутрішнім виробництвом в обсягу 17-20 млн. тонн, це непомітний обсяг. Експерт відзначив, що цього року можна було б чекати, що імпорт буде зростати, тим більше, якщо буде нульове імпортне мито, але тут два питання. Перше - логістика, яка з картоплі дорога, тому імпортна картопля виявляється ненабагато дешевшою. І друге – ціни на картоплю досить істотно зросли тоді, коли вони, як правило, не зростають – в серпні-вересні, і немає впевненості, що вони будуть також активно зростати далі. «Швидше за все, відбудеться стабілізація внутрішніх цін», - вважає експерт.

«Якщо сповільниться зростання внутрішніх цін, а, швидше за все, вони сповільняться чи зупиняться, принаймні, на кілька місяців, відповідно стимулів для імпорту буде набагато менше», - вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін ініціює скасування мита на ввезення до України молока і вершків, вершкового масла, картоплі, жита і гречки до червня 2011 р. Відповідний проект закону про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" (№7243 від 12.10.2010 р.) внесено до Верховної Ради прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ і опублікований на сайті парламенту.

Законопроектом передбачається до 1 червня 2011 р. зменшення імпортного мита на молоко і вершки в порошку, гранулах чи інших твердих видах, масло вершкове, картоплю, жито і гречку до 0%.

Як зазначається в пояснювальній записці ухвалення законопроекту базується на необхідності забезпечення продовольчої безпеки України і недопущенні різкого підвищення цін на окремі види зернових культур і соціально значущі продовольчі товари.