У Севастополі висадили близько семисот дерев

Близько семисот 7-10-річних дерев висадили 23 жовтня в різних вихідних Севастополя під час суботника. Всього ж до кінця року в місті планується висадити 3 тисячі дерев.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ, який особисто взяв участь в посадці дерев.

«Ми сьогодні садимо дерева, яким 7-10 років, вони міцніші, і зможуть прижитися. Ми починаємо планову роботу по заміні дерев в Севастополі, тому що місто не може бути красивим, якщо в ньому мало зелені», - зауважив керівник міста.

За словами В.САРАТОВА, планується, що на трьох вулицях, які складають центральне кільце міста, будуть посаджені різні дерева, зокрема, на проспекті Нахімова – липи, на вулиці Леніна - софори.

Як додав В.САРАТОВ, «щоб місто жило нормально, потрібно щонайменше 5 тисяч дерев у рік міняти, для цього треба створювати свій розплідник. Це і все необхідне й буде передбачено Програмою озеленення міста, яка, як планується, буде прийнята в грудні цього року».

Голова адміністрації підкреслив: «Не зважаючи на всі складнощі бюджету, цього року вперше за 17 останніх років виділено гроші на посадку дерев, і така практика буде продовжена по наростаючій».