Держспоживстандарт забракував понад 42% рибної продукції

Протягом липня-вересня 2010 року фахівці державного нагляду Держспоживстандарту України забракували 42,5% перевіреної під час виробництва та гуртової торгівлі рибної продукції. Із перевірених 44,373 туб консервів (1 туб – 1000 умовних банок консервів) та 133,826 тонни іншої рибної продукції й морепродуктів (на загальну суму 1 млн. 102 тис. 724 грн.) 14,420 туб консервів та 114,988 тонни іншої рибної продукції не відповідали вимогам нормативної документації (НД).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, у третьому кварталі перевірили 29 підприємств, на 26 з яких було виявлено порушення вимог НД. Із перевірених під час виробництва 19 підприємств порушення виявлені на 17. А з 10 підприємств гуртової торгівлі вимог НД не дотримувались на 9 підприємствах.

Забракована продукція не відповідала вимогам нормативних і законодавчих документів за декількома показниками. Основними серед них були порушення за мікробіологічними показниками (12% виявлених порушень) і за фізико-хімічними показниками (27%).

Найбільше ж порушень було виявлено під час маркування продукції (58%).

За результатами перевірок на 22 підприємствах було заборонено реалізацію 25 партій продукції; на 10 підприємствах заборонено реалізацію всієї продукції; винесено 28 постанов про застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 36 тис. 669 грн. за випуск і реалізацію продукції, яка не відповідала вимогам якості та безпеки; винесено 17 постанов про застосування адміністративних санкцій на загальну суму 5 тис. 661 грн.