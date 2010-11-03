Україна і Македонія розпочнуть роботу зі скасування візового режиму
Янукович запропонував
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував керівництву Македонії розпочати роботу зі скасування візового режиму між двома державами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Республіки Македонія Ніколою ГРУЄВСЬКІ сьогодні у Києві.
«Ми зацікавлені у взаємному скасуванні візового режиму між Україною і Македонією», - підкреслив Президент.
Він запропонував прем`єр-міністру Македонії розпочати з цього питання переговорний процес, який «повністю відповідає інтересам громадян наших країн».
Водночас В.ЯНУКОВИЧ наголосив на важливості активізації українсько-македонської співпраці у гуманітарній сфері.
«І я хотів би особисто подякувати Македонії за сприяння у встановленні погруддя українського поета Тараса Шевченка у Скопьє», - сказав Президент.
В.ЯНУКОВИЧ також порушив питання вивчення української мови у Скопському університеті ім. Кирила і Мефодія, а також македонської мови у Київському Національному університеті імені Шевченка.
«Пропоную зробити відповідне доручення міністерствам освіти наших країн і зазначеним університетам вирішити це питання», - сказав Президент.
На його переконання, це сприятиме зближенню українського і македонського народів.